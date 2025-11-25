تہران اور اسلام آباد آزاد تجارتی معاہدے کے نفاذ میں تیزی لا رہے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستان کے سفیر برائے ایران نے کہا ہے کہ دونوں ممالک آزاد تجارتی معاہدے کے عملی نفاذ میں تیزی لا رہے ہیں اور دوطرفہ تجارت کے لیے تهاتری نظام (بارٹر میکانزم) بھی جلد فعال کردیا جائے گا۔
ایرنا کے مطابق محمد مدثر تیپو نے اتوار کی شب ایک بیان میں ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی صلاحیت کے مؤثر استعمال سے متعلق حالیہ پیش رفت پر اطمینان ظاہر کیا۔
انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور تہران آزاد تجارتی معاہدے کے اطلاق کو تیز کرنے پر متفق ہیں جبکہ تهاتر کا نظام بھی جلد شروع ہوگا، جس سے دوطرفہ تجارت میں نمایاں سہولت پیدا ہوگی۔
سفیر نے بتایا کہ ایک 12 رکنی ایرانی وفد اس ہفتے کراچی میں ہونے والی بین الاقوامی زرعی و غذائی صنعتوں کی نمائش میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے گا۔ پاکستانی سفارتخانے کا تجارتی و سرمایہ کاری مشیر اس وفد کی رہنمائی کرے گا۔
ان کے مطابق ایران اور پاکستان کی تکنیکی ٹیمیں دونوں ممالک کے برآمدکنندگان کے لیے ٹرانزٹ تجارت کو آسان بنانے پر قریبی تعاون کر رہی ہیں۔
محمد مدثر تیپو نے مزید کہا کہ ایران، پاکستانی چیمبرز آف کامرس کے وفود کی آئندہ سال جنوری میں تہران میں ہونے والی سیزدہم بین الاقوامی "ایران موڈ” نمائش میں شرکت کا خیرمقدم کرتا ہے، اور پاکستان کے تاجروں کو اس میں بھرپور شرکت کی ترغیب دی جارہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک سرحدی سہولتوں کو بہتر بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ تجارت میں اضافہ کیا جاسکے۔
ایرنا کے مطابق پاکستان کے وزیر تجارت نے رواں ماہ کے آغاز میں ایرانی سفیر سے ملاقات کے دوران بتایا تھا کہ آزاد تجارتی معاہدے کا مسودہ داخلی مشاورت کے آخری مراحل میں ہے اور جلد کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے دوطرفہ مفادات کے حصول کے لیے اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے میں اضافہ کرنے پر بھی زور دیا تھا۔
