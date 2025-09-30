پاکستانی نامور شخصیات کی غزہ میں ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، پاکستان کے نامور سیاسی، مذہبی اور میڈیا شخصیات نے غزہ کے لیے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی سخت مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف اور اسرائیلی حکومت کے مفادات کی حفاظت کے لیے مسلط کیا گیا ہے۔
اسلام آباد سے رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں اور میڈیا شخصیات نے ٹرمپ کے ۲۰ نکات پر مشتمل امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ فلسطینی عوام کی رائے کو نظر انداز کرتا ہے اور اسرائیل کی حمایت کا واضح پیغام ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہر قابض ملک کے خلاف مسلح جدوجہد حق ہے اور اقوام متحدہ کا منشور بھی یہی کہتا ہے۔
سینیٹر علامہ ناصر عباس جعفری نے اس منصوبے کو ناقص اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام کی شمولیت کے بغیر کوئی امن منصوبہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں بیت المقدس کی حیثیت اور غزہ کی انسانی صورتحال کو نظر انداز کیا گیا ہے۔
پاکستان کے معروف صحافی حامد میر نے بھی اس منصوبے پر تنقید کی اور کہا کہ جو شخص اسرائیل کی جانب سے جولان ہلز اور بیت المقدس کی ملکیت تسلیم کرتا ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں کر سکتا۔
دوسری طرف، وزیراعظم شہباز شریف نے اس منصوبے کا خیرمقدم کیا تھا، جس پر کئی شخصیات نے تحفظات کا اظہار کیا اور اسے فلسطینی تحریک کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔
یہ تنازعہ اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے جب امریکی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر دونوں فریق اس منصوبے کو قبول کر لیں تو غزہ میں جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ تاہم پاکستانی رہنماؤں کا مؤقف ہے کہ بغیر فلسطینی عوام کی رضامندی کے کوئی بھی امن منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
