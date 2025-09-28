جنوبی افریقہ کی عوام نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، جنوبی افریقہ کی عوام نے کیپ ٹاؤن میں ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کے ذریعے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی اور تجارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کر دے، تل ابیب میں اسرائیلی سفارت خانہ بند کیا جائے اور اسرائیل پر مکمل پابندیاں عائد کی جائیں۔
اہل علاقہ، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں اور مختلف سماجی تنظیموں کے تین ہزار سے زائد کارکنان اس مظاہرے میں شریک ہوئے، جو حالیہ مہینوں میں فلسطین کے حق میں جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ مظاہرین نے فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور غزہ میں جاری مظالم کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔
مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کرے، نہ کہ صرف نمائش کے طور پر مظاہرے۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے پارلیمان کو ایک عریضہ بھی پیش کیا جس میں مطالبات درج تھے۔
یوسف چیکتیہ، جو فلسطین کے حق میں یکجہتی مہم کے سربراہ ہیں، نے کہا کہ "جنوبی افریقہ کو اسرائیل کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا چاہیے اور سرمایہ کاری واپس نکالنی چاہیے، جیسا کہ دنیا نے پہلے ہمارے ملک کے لیے کیا تھا۔" انہوں نے اسرائیلی سفیر کو ملک سے نکالنے اور تل ابیب میں سفارت خانہ بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
چیکتیہ نے مزید کہا کہ جنوبی افریقہ کی حکومت کو عالمی کھیلوں کی تنظیموں، بشمول فیفا، سے بھی اسرائیل کو معزول کرانا چاہیے۔ علاوہ ازیں، عریضہ میں درخواست کی گئی ہے کہ جنوبی افریقی کوئلے کی برآمدات اسرائیل کو بند کی جائیں اور جنوبی افریقہ کے وہ شہری جو اسرائیلی فوج میں شامل ہوں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
جنوبی افریقہ کی حکومت اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائیوں کی سخت ناقد ہے اور اس نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا ہے، جسے اسرائیل مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔
اسرائیل نے سات اکتوبر ۲۰۲۳ سے غزہ پر شدید حملے شروع کیے جس میں ہزاروں فلسطینی، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی عدالت انصاف کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے جنگ بندی سے انکار کیا ہے اور اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔
مبصرین کے مطابق، اسرائیل ابھی تک اپنی جنگی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے، جن میں حماس کے خاتمے اور اسرائیلی قیدیوں کی واپسی شامل ہیں۔
