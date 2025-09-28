کیپ ٹاؤن میں فلسطین کے حق میں بڑی تعداد میں حامی جمع ہوئے جنہوں نے غزہ کی حمایت میں ریلی نکالی۔ یہ مارچ مئیر اسٹریٹ مسجد سے شروع ہوا جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔
28 ستمبر 2025 - 10:50
News ID: 1732292
مآخذ: ابنا
کیپ ٹاؤن میں فلسطین کے حق میں وسیع احتجاجی ریلی
شرکاء نے فلسطینی عوام کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور بین الاقوامی برادری سے فلسطین کے حق میں موقف
