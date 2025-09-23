"غزہ کے عوام پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے : اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر میں جاری تنازعات، انسانی حقوق کی پامالیوں اور بڑھتے ہوئے بحرانوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے غ زہ اور یوکرین کے حالات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ "غ زہ کے عوام پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔" انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ غ زہ میں انسانی امداد کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ یوکرین کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "یوکرین میں انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پائیدار جنگ بندی کی اشد ضرورت ہے۔" جنرل اسمبلی سے خطاب میں سیکریٹری جنرل نے تمام شریک عالمی رہنماؤں اور نمائندوں کو خوش آمدید کہا اور اقوام متحدہ کے امن قائم رکھنے میں کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا "اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی بات چیت اور امن کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔" انتونیو گوتریس نے خبردار کیا کہ دنیا میں "استثنیٰ کی مسلسل پالیسی کی وجہ سے امن کے ستون گر رہے ہیں" اور اگر "موثر کثیرالجہتی ادارے نہ رہے تو دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی۔" انہوں نے عالمی برادری سے سوال کیا: "ہمیں انتخاب کرنا ہوگا کیا ہم افراتفری کی دنیا چاہتے ہیں یا استحکام اور امن کی دنیا؟" ۔ گوتریس نے اس بات پر زور دیا کہ "دنیا میں قیام امن ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، امن ہمارا پہلا عہد ہے، لیکن جنگیں بے دردی سے پھیل رہی ہیں۔" آخر میں انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے "ٹھوس اقدامات" کا مطالبہ کیا اور کہا کہ "ہم بین الاقوامی قانون کی اہمیت اور انسانی حقوق کی بنیادوں کے عزم کی توثیق کرتے ہیں
23 ستمبر 2025 - 17:06
