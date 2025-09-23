اٹلی میں غزہ میں نسل کشی کے خلاف ملک گیر ہڑتال اور پرتشدد مظاہرے، اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری انسانی بحران اور نسل کشی کے خلاف اٹلی میں ہزاروں مظاہرین اور ہڑتالی کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک بھر میں اسکولوں، ٹرینوں، بندرگاہوں اور پبلک ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں 24 گھنٹے کی عام ہڑتال کی گئی، جس کی کال ملک کی مختلف یونینوں نے دی تھی۔
میلان کے مرکزی ٹرین اسٹیشن پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید پرتشدد جھڑپیں ہوئیں، جہاں مظاہرین نے پولیس پر دھویں کے بم، بوتلیں اور پتھر برسائے جبکہ پولیس نے کالی مرچ کے اسپرے کا استعمال کیا۔ مظاہرین نے اسٹیشن کے مرکزی دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح بولوگنا میں ہائی وے کو بلاک کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے پانی کی بوچھار کی۔
ملک کی سب سے بڑی نچلی سطح کی یونینوں، جن میں اساتذہ، دھاتی کارکن اور طلباء شامل ہیں، نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے تمام تجارتی اور سفارتی تعلقات منقطع کرے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت اور ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر بند کی جائے تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی کو روکا جا سکے۔
روم کے مرکزی اسٹیشن کے سامنے 20,000 سے زائد افراد جمع ہوئے اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا۔ مظاہرین نے اطالوی اور یورپی یونین کی حکومتوں کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
سی یو بی یونین کے نیشنل سیکرٹری والٹر مونٹاگنولی نے کہا، "اگر ہم اسرائیل کے کاموں کو نہیں روکتے، اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت اور ہتھیاروں کی فراہمی بند نہیں کرتے، تو ہم کبھی بھی فلسطینیوں کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکیں گے۔"
دریں اثنا، وزیر اعظم جارجیا میلونی نے مظاہرین کی پرتشدد کارروائیوں کو "شرمناک" قرار دیا اور کہا کہ "تشدد سے یکجہتی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ غزہ کے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں لا سکتا۔" تاہم، میلونی کی قیادت میں قدامت پسند حکومت نے جنگ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود اسرائیل کی پالیسیوں پر سخت موقف اپنایا ہے۔
واضح رہے کہ اٹلی ان یورپی ممالک میں شامل نہیں جہاں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کیا جائے گا، جس میں فرانس بھی شامل ہے۔ فلسطینی ریاست کا قیام مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ میں دیرینہ مسئلے کا واحد بین الاقوامی حل سمجھا جاتا ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 23 مہینوں میں اسرائیلی حملوں میں 65,100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کی پٹی کے وسیع علاقے تباہ ہو چکے ہیں، تقریباً 90 فیصد آبادی بے گھر ہے اور قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
