اطالوی تنظیمیں اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والے معاہدے روکنے کے لیے عدالت پہنچ گئیں
اطالیہ کی سول سوسائٹی کی سات تنظیموں نے دفاعی کمپنی "لیونارڈو” اور اطالیہ کی حکومت کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت یا فراہم کرنے والے کسی بھی معاہدے کو فوری طور پر روکا جائے۔
تنظیموں نے جمعرات کی شام جاری بیان میں کہا کہ "لیونارڈو”، جو دنیا کی بڑی ہتھیار ساز کمپنیوں میں شامل ہے اور جزوی طور پر ریاستی ملکیت رکھتی ہے، قابض اسرائیل کی فوج کو ہتھیار فراہم کرتی رہی ہے، اور اس رویے کو "اطالیہ کے آئین اور بین الاقوامی قانون کے خلاف” قرار دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ "قابض اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ سیکٹر میں فوجی قبضہ اور نسل پرستانہ نظام کو منظم طریقے سے نافذ کر رہا ہے، جس کی مدد وہ ہتھیاروں سے لے رہا ہے جو غیر ملکی ادارے فراہم کرتے ہیں”۔
دفاعی کمپنی "لیونارڈو نے اس مقدمے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہتھیار برآمد کرنے کے تمام قوانین پر عمل کرتی ہے اور عدالت کے سامنے اپنے موقف کا دفاع کرے گی۔
اطالیہ کے قوانین کے مطابق، وہ ممالک جنہیں جنگ میں ملوث یا جن پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام ہو، ان کے لیے ہتھیار برآمد کرنا ممنوع ہے۔
اطالیہ کی حکومت نے سنہ 2023 میں غزہ پر جنگ کے بڑھتے اثرات کے پیش نظر اسرائیل کو ہتھیار کی برآمد روکنے کا اعلان کیا تھا۔
اسی تناظر میں، قابض اسرائیل کی وزارت فوج نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ اسرائیل نے 120 ہزار ٹن فوجی ساز و سامان اور گولہ بارود حاصل کیا، جس کے لیے ایک ہزار جنگی طیارے اور 150 بحری جہاز استعمال ہوئے، یہ سلسلہ سنہ 7 اکتوبر/تشنین الأول 2023 سے جاری ہے۔
وزارت نے کہا کہ اس مقصد کے لیے "بین القاراتی” لاجسٹک آپریشنز کیے گئے تاکہ فوج کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
قابض ریاست، امریکہ اور یورپی حمایت کے ساتھ، سنہ 7 اکتوبر/تشنین الأول 2023 سے غزہ سیکٹر میں نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں قتل، بھوک، تباہی، بے دخلی اور گرفتاریاں شامل ہیں، اور عالمی برادری کی اپیلوں اور بین الاقوامی عدالت کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
اس سفاکیت کے نتیجے میں 239 ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں، اس کے علاوہ 11 ہزار سے زائد لاپتہ افراد، لاکھوں بے گھر افراد، قحط جو کئی جانیں لے گیا، اور غزہ کے بیشتر شہروں اور علاقوں میں وسیع تباہی ہوئی۔
