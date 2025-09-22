  1. اصلی صفحہ
مالٹا نے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا

22 ستمبر 2025 - 16:04
News ID: 1729861
مالٹا نے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا

مالٹا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا، یوں وہ ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو حالیہ دنوں میں یہی اقدام اٹھا چکے ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،دفترِ وزیرِاعظم مالٹا کے مطابق یہ اعلان پیر کے روز نیویارک میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی مالٹا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے گزشتہ دنوں فلسطین کو تسلیم کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔

اتوار کے روز برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے بھی فلسطین کو باضابطہ تسلیم کیا تھا، جس کا مقصد غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔

واضح رہے کہ مالٹا، جس کا باضابطہ نام جمہوریہ مالٹا ہے، جنوبی یورپ میں بحیرہ روم کے وسط میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے۔

