حزب اللہ: مزاحمتی ہتھیار ختم نہیں ہوں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان میں حزب اللہ کے نائب سیاسی سیکرٹری حسین الخلیل نے کہا کہ وہ تحریک انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ پہلے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا گیا تھا۔
الخلیل نے کہا کہ آج لبنان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد غیر ملکی اثر و رسوخ کے تحت کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے ۵ ستمبر کے کابینہ اجلاس کے نتائج کو حزب اللہ اور حزب امل کی یکجہتی، پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری کے موقف، اور عوامی حمایت اور فوج کی حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا۔
الخلیل نے مزید کہا کہ لبنان میں حالیہ امن اس لیے قائم ہے کیونکہ حکومت اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات حکومت پر تھوپنا چاہتے تھے، مزاحمت کے موقف کے سامنے ناکام رہے۔ مزاحمتی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجویز ناقابل قبول ہے اور اسرائیل اور امریکہ کی حمایت میں ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ مزاحمتی ہتھیاروں کا ختم ہونا لبنان کے لیے خطرناک ہوگا اور عالمی طاقتیں اور ان کے حامی لبنان میں تباہی چاہتے ہیں۔
الخلیل نے کہا کہ لبنان کی حکومتیں ۱۹۹۰ کے بعد طائف معاہدے پر عمل کرتے ہوئے مزاحمت کو کام کرنے کا حق دیتی رہی ہیں، لیکن بعض فریق معاہدے کے مخالف ہیں اور اسے اپنی مرضی کے مطابق تعبیر کرتے ہیں۔ وہ صرف وہ حصہ مانتے ہیں جو امریکہ کے حق میں ہے اور باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
