غزہ کے لئے عالمی حمایت اور مسلم ممالک کی غیر حاضری؛
کاراکاس میں فلسطینی پرچم لہرایا گیا؛ غزہ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان
15 ستمبر 2025 - 01:40
بین الاقوامی اہل بیت نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی رپورٹ کے مطابق، 6 ستمبر 2025 کو کاراکاس شہر کے "گران کاسیکہ گواکایپورو" ہائی وے پر واقع "لوس رویسس" علاقے میں "بینڈراسو فار فلسطین" کے عنوان سے ایک روحانیت بھری تقریب منعقد ہوئی۔ اس پروگرام، جس کا آغاز "وینزویلا کی تحریک برائے یکجہتی فلسطین" نے مختلف سماجی گروہوں اور انجمنوں کی حمایت سے کیا، اور اس میں فلسطین کا ایک بڑا پرچم لہرایا گیا۔ یہ اقدام فلسطینی قوم کی حمایت اور صہیونی قبضے کی مخالفت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔۔۔ ویڈیو میں ابنا نیوز ایجنسی کی وینزویلا کی نامہ نگار ماریلیون زامبرانو تقریب کے مقام سے سے رپورٹ دے رہی ہیں:
