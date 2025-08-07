ازابیلا سے نیتن یاہو تک؛ پانچ صدیوں پر محیط دہشت کی کہانی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || پولٹزر انعام یافتہ امریکی مصنف اور مورخ گریگ گرینڈن نے حال ہی میں "امریکہ: نئی دنیا کی نئی تاریخ" (امریکہ پر ہسپانوی فتح سے لے کر آج تک) کے عنوان سے ایک نئی کتاب شائع کی ہے۔
افسانے کا اختتام (The End of the Myth) کے لئے 2020 کا پولٹزر انعام جیتنے والے مصنف نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر فہرست میں 14 ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں، اور فنانشل ٹائمز کے ایک جائزہ نگار کے جائزے کے مطابق، گرینڈن دوسرا پولٹزر بھی انعام جیت سکتے ہیں۔
نئی کتاب میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور لاطینی امریکہ کے درمیان تاریخی تعلقات کے وجود یا یا اس کی کمی کا جائزہ لیا گیا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پاناما کینال پر دوبارہ دعویٰ کرتے ہوئے، گرین لینڈ کو امریکی کالونی بنا کر، کینیڈا کو "51 ویں ریاست"، خلیج میکسیکو کا نام بدل کر "خلیج امریکہ"، اور میکسیکو کو کو "ہاون ویں ریاست" کا نام دے کر اپنے آپ کو دونوں براعظموں کے مالک کے طور پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔
ٹرمپ کی دوسری مدت کے چھ ماہ بعد ایسی کتاب لکھنے کے لیے یہ وقت بالکل مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں امریکہ کے ممالک کے درمیان گذشتہ پانچ صدیوں کے تعلقات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جس میں غزہ کے واقعات سے ان کا تعلق بھی شامل ہے۔
مرکزی کردار اور موضوعات:
1۔ گریگ گرینڈن (Greg Grandin) – پولٹزر انعام یافتہ مؤرخ، جس نے امریکی استعماریت اور اسرائیلی مظالم کے درمیان تاریخی مماثلتیں دریافت کیں۔
2۔ لیون گولب (Leon Golub) – امریکی فنکار جس نے لاطینی امریکہ میں ہونے والے یورپی مظالم کو تو پیش کیا، لیکن فلسطین پر خاموشی اختیار کی۔
3۔ ملکہ ایزابیلا (Isabella of Spain) – جس نے امریکہ کے مقامی باشندوں کے قتلِ عام کو "منصفانہ قتل عام" قرار دیا۔
4۔ بنیامین نیتن یاہو اور یوآو گالانٹ (Yoav Gallant) – اسرائیلی رہنما جنہوں نے فلسطینیوں کو "حیوانات انسان نما" کہا۔
5۔ڈونلڈ ٹرمپ – جس نے "حملے کا حقِ" (Right to Attack) کے نظریے کو دوبارہ زندہ کیا۔
خلاصہ مضمون: ازابیلا اور نیتن یاہو: دہشت کی پانچ صدیوں کی کہانی
مرکزی کردار اور موضوعات:
1۔ گریگ گرینڈن (Greg Grandin) – پولٹزر انعام یافتہ مؤرخ، جس نے امریکی استعماریت اور اسرائیلی مظالم کے درمیان تاریخی مماثلتیں دریافت کیں۔
2۔ لیون گولب (Leon Golub) – امریکی فنکار جس نے لاطینی امریکہ کے مظالم کو تو پیش کیا، لیکن فلسطین پر خاموشی اختیار کی۔
3۔ ملکہ ایزابلا (Isabella of Spain) – جس نے امریکہ کے مقامی باشندوں کے قتلِ عام کو "منصفانہ قتل عام" قرار دیا۔
4۔ بنجمن نتانیاہو اور یوآو گالانٹ (Yoav Gallant) – اسرائیلی رہنما جنہوں نے فلسطینیوں کو "حیوانات انسان نما" کہا۔
5۔ ڈونلڈ ٹرمپ – جس نے "حملہ کرنے کا حق" (Right to Attack) کے نظریے کو دوبارہ زندہ کیا۔
کلیدی نکات:
• 500 سالہ وحشت کی داستان: اسپین کی امریکہ پر یلغار (10 کروڑ ہلاکتیں) اور اسرائیل کے غزہ پر حملے (55,000+ شہید) میں حیرت انگیز مماثلتیں:
- دونوں نے میڈیا / پراپیگنڈا کے ذریعے اپنے مظالم کو جواز دیا۔
- دونوں نے مقامی آبادی کو "غیر انسانی" قرار دے کر نسل کشی کی۔
- مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ قبرستانوں کو بھی نشانہ بنایا۔
• "حملہ کرنے کا حق" کا نظریہ:
- امریکہ اور اسرائیل دونوں نے رومی سلطنت کے جنگجویانہ اخلاقیات کو اپنایا، جس کے تحت طاقتور کو کمزور پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے۔
- ٹرمپ نے اس نظریے کو کینیڈا، میکسیکو اور غزہ تک توسیع دینے کی کوشش کی۔
• فلسطین اور لاطینی امریکہ کا مقدر
- گرینڈن کے مطابق، امریکہ 1898 سے 1994 تک لاطینی امریکہ میں 41 بغاوتیں/حکومتی تبدیلیاں کروانے کے باوجود اپنی پالیسیوں میں ناکام رہا۔
- آج فلسطین میں غزہ کی تباہی اور مغربی کنارے میں آبادکاری اسی تسلسل کا حصہ ہے۔
• مغربی تہذیب کا زوال
- انسانی "مساوات اور انصاف" کی جدوجہد کو استعماری طاقتوں نے ناکام بنا دیا ہے۔
- گرینڈن کا اختتامی پیغام: "Right to Attack" کا دور ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کی قیمت لاکھوں جانوں سے چکائی جا رہی ہے۔"
گرینڈن نے نتیجہ اخذ کیا کہ "Right to Attack" کے نظریے کے تحت کامیابیوں کے خاتمے کی شروعات ہو چکی ہیں۔"
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
تلخیص و ترجمہ: ابو فروہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ