غزاویوں کے لئے بین الاقوامی حمایت؛

وینزویلا کے شہریوں کی ریلی، فلسطینی کاز کی حمایت اور غزہ میں نسل کشی کی مذمت + تصاویر

ریاست ورگاس، وینزویلا میں، گروپس اور سماجی تنظیموں نے 13 ستمبر 2025 بروز ہفتہ ـ "فلسطینی کاز کے ساتھ یکجہتی کے پلیٹ فارم" کے زیر اہتمام ـ غزہ میں نسل کشی کی مذمت، اپنے ملک کے خلاف جارحانہ پالیسیوں اور دھمکیوں کے خلاف احتجاج کا اظہار کرنے، اور وینزویلا کے قومی حق پر زور دینے کے لئے ایک اجتماع منعقد کیا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی - ابنا ـ کے مطابق، اس ریلی میں وینزویلا کے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شرکاء نے پلے کارڈز اور تقاریر کے ذریعے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ فلسطین میں نسل کشی کی مذمت کرتے ہوئے منتظمین نے وینزویلا کی سرزمین میں ممکنہ مداخلت کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں اور دھمکیوں کو سختی سے مسترد کیا۔

شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام کی حمایت میں میدان میں بھی اور سڑکوں پر بھی عوامی اقدامات جاری رہیں گے اور وینزویلا کے عوام کی انسانی اقدار اور یکجہتی کو نمایاں کیا۔

یہ تقریب وینزویلا کے عوام کی غزہ کی نازک صورتحال کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور اقوام کے حقوق اور ان کی قومی خودمختاری کے دفاع کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔

