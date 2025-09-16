وینزویلا کے شہریوں کی ریلی، فلسطینی کاز کی حمایت اور غزہ میں نسل کشی کی مذمت + تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی - ابنا ـ کے مطابق، اس ریلی میں وینزویلا کے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شرکاء نے پلے کارڈز اور تقاریر کے ذریعے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ فلسطین میں نسل کشی کی مذمت کرتے ہوئے منتظمین نے وینزویلا کی سرزمین میں ممکنہ مداخلت کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں اور دھمکیوں کو سختی سے مسترد کیا۔
شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام کی حمایت میں میدان میں بھی اور سڑکوں پر بھی عوامی اقدامات جاری رہیں گے اور وینزویلا کے عوام کی انسانی اقدار اور یکجہتی کو نمایاں کیا۔
یہ تقریب وینزویلا کے عوام کی غزہ کی نازک صورتحال کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور اقوام کے حقوق اور ان کی قومی خودمختاری کے دفاع کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔
یہ واقعہ وینزویلا کے عوام کی غزہ کی بحرانی حالت کے بارے میں آگاہی پھیلانے اور اقوام کے حقوق اور قومی خودمختاری کے دفاع کی مستقل کوششوں کا حصہ ہے۔
