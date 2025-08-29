  1. اصلی صفحہ
یورپی راہنماؤں کی چاپلو-میسی؛

یورپی ٹرائیکا کی اسنیپ بیک میکانزم کا اجرا سفارتی ماحول کو مزید الجھا دے گا محمد مخبر

29 اگست 2025 - 23:25
News ID: 1721658
یورپی ٹرائیکا کی اسنیپ بیک میکانزم کا اجرا سفارتی ماحول کو مزید الجھا دے گا محمد مخبر

محمد مخبر نے یورپی ٹرائیکا کی جانب سے اسنیپ بیک میکانزم فعال کرنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یہ اقدام اسلامی جمہوریہ ایران کی آزادی اور ترقی کے عزم پر کوئی اثر نہيں ڈال سکے گا، تاہم یہ سفارتی ماحول کو مزید پیچیدہ ضرور بنا دے گا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، رہبر معظم کے مشیر اور معاون ـ نیز سابق نائب صدر اول ـ ڈاکٹر محمد مخبر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس میں اپنے ذاتی صفحے پر ایک تحریر شائع کرکے گذشتہ روز یورپی ٹرائیکا کی جانب سے (1+5 کے ساتھ ایران کے ایٹمی معاہدے) JCPOA میں تنازعات کے حل کے میکانزم (اسنیپ بیک) کو فعال کرنے کے اقدام پر ردعمل ظاہر کیا۔

انہوں نے لکھا: رہبر معظم کے مشیر اور معاون ـ نیز سابق نائب صدر اول ـ ڈاکٹر محمد مخبر نے لکھا:

"اسنیپ بیک کی فعال سازی، جس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، محض سفارتی ماحول کو مزید الجھا دے گی۔ اس سے اسلامی جمہوریہ ایران کی اپنی آزادی اور ترقی کے پختہ عزم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔"

