تصویری خبر | یورپ؛ اسٹریٹجک آزادی سے اسٹریٹجک اطاعت تک

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ایکس نیٹ ورک کے ایک صارف 'نوید کمالی' نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں یورپی رہنماؤں کی چاپلوسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے 'اسٹریٹجک آزادی سے اسٹریٹجک اطاعت تک' کے زیر عنوان لکھا: "اگرچہ یورپی رہنما کیمروں کے سامنے اور نجی طور پر "آزادی" کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ وائٹ ہاؤس کی مرضی کے تابع ہیں۔۔۔ اس حقیقت کو سمجھنا وہ دن ہے جب پرانے مغرب کے پاس نئے مغرب کے خلاف دکھاوے کی گنجائش نہیں رہے گی۔" کچھ ایرانی صارفین نے یورپی راہنماؤں کے ذلت آمیز برتاؤ کو "ڈپلومیسی" کے بجائے "چاپلو-میسی" کا نام بھی دیا۔
20 اگست 2025 - 08:35
News ID: 1718531
