شیعیان پاکستان؛

عالم ناصر عباس جعفری پاکستان کی سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب

26 اگست 2025 - 22:28
News ID: 1720816
عالم ناصر عباس جعفری پاکستان کی سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب

مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو پاکستان کی سینیٹ میں حزب اختلاف کا نیا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ سینیٹر علامہ ناصر عباس جعفری کو ملکی سینیٹ میں حزب اختلاف کا نیا لیڈر مقرر کیا ہے۔

یہ فیصلہ سینیٹر شبلی فراز کے خلاف ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم کے بعد ان کی پاکستان کی سینیٹ کی رکنیت معطل کئے جانے کے بعد کیا گیا۔

عمران خان، جو اگست 2018 سے اپریل 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، اس عہدے سے برطرفی کے بعد اور سنہ 2023 کے موسم گرما سے متعدد مالی، سیاسی اور سیکیورٹی بدعنوانی کے مقدمات میں پابند سلاسل ہیں۔

