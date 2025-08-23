حزب اللہ کو سیاسی یا عسکری دباؤ سے نہیں ہارا جا سکتا، پاکستانی سینیٹر علامہ راجا ناصر عباس جعفری

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے سربراہ اور سینیٹر علامہ ناصر عباس جعفری نے لبنان کی حزب اللہ تحریک کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اسے ایک دانا اور مضبوط قوت قرار دیا، جو کسی بھی سیاسی یا عسکری دباؤ سے کمزور نہیں ہو سکتی۔
مقامی میڈیا کے ساتھ جاری اپنے بیان میں سینیٹر جعفری نے کہا کہ حزب اللہ ایک ایسا تحریک ہے جو حکمت عملی اور مستقل مزاحمت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا: "نہ کوئی سیاسی دباؤ، نہ عسکری دباؤ حزب اللہ کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہ کبھی نہیں جھکے گی اور ہر رکاوٹ پر قابو پاتی رہے گی۔ مزاحمت کا جذبہ لبنانی عوام، اسلامی امت اور دنیا کے آزاد لوگوں کے دلوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔"
انہوں نے حزب اللہ کے رہنما شہید سید عباس الموسوی کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی عوام نے طاقتور انداز میں جواب دیا: "ہم کبھی نہیں جھکیں گے۔"
سینیٹر جعفری نے اربعین کے زیارت کی اہمیت بھی اجاگر کی اور اسے ایک عظیم روحانی اجتماع قرار دیا جو مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا: "امام حسین علیہ السلام سے محبت امت کو شعور اور مزاحمت کی کارواں میں بدل دیتی ہے۔ مزاحمتی محاذ امام حسین کے پیغام سے متاثر ہوتا ہے۔ اربعین صرف شیعہ مسلمانوں تک محدود نہیں—یہ تمام انصاف پسند اور آزادی کے خواہاں لوگوں کے لیے دن ہے۔"
علاقائی جغرافیائی سیاست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سینیٹر جعفری نے ایران و عراق جنگ کا ذکر کیا: "بارہ روزہ جنگ کے دوران جب کفر اور نفاق کی طاقتوں نے ایران پر حملہ کیا، عوام نے مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی انقلاب کے اعلیٰ رہنما سے محبت کا اظہار کیا۔ آج تمام ہوشیار مسلمان اور آزادی کے خواہاں نظریں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب ہیں۔"
انہوں نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ امام مہدی (عج) کے غیبت کے دوران امت مسلمہ کے لیے رہنما ہیں اور عالمی مسلم کمیونٹی کے لیے قیادت کا ذریعہ ہیں۔
سینیٹر جعفری نے اختتام میں کہا کہ صیہونی رژیم اکیلے ایران یا حزب اللہ کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتی۔ "تل ابیب پہلے ہی ایران، حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی گروہوں کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے—اور مستقبل میں بھی شکست سے دوچار ہوگا۔"
