عراقی وزیر اعظم سے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین کی اہم ملاقات

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی وزیر اعظم سید محمد سودانی سے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین اور رکنِ سینیٹ، سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے دوطرفہ تعلقات، مذہبی و ثقافتی روابط اور پارلیمانی تعاون کے فروغ پر تبادلۂ خیال کیا گیا
وزیر اعظم سودانی نے کہا کہ عراق اور پاکستان کے عوام کے درمیان گہرے تاریخی اور دینی رشتے موجود ہیں، جنہیں مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خطے میں امن کے لیے اسلامی ممالک کو مشترکہ مؤقف اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی اور بھوک کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کی اہمیت بھی اجاگر کی۔
سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان عراق کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور زائرین عتبات عالیات کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر معترف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو وسعت دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
