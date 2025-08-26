"پل لاورتی" فلم "I, Daniel Blake" کے اسکرین رائٹر کو فلسطین کی حمایت پر گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پل لاورتی کو ایڈنبرا میں ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران گرفتار کیا گیا، جو برطانیہ کی اسرائیل کے ساتھ حمایت کے خلاف منعقد ہوا تھا۔ ٹی شرٹ پر موجود نعرہ اس ممنوعہ گروپ "فلسطین ایکشن" کی حمایت کی علامت سمجھا گیا ہے، جسے حال ہی میں برطانیہ کی حکومت نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔
کن لوچ کے سرکاری ایکس (سابقہ ٹویٹر) اکاؤنٹ نے اس گرفتاری کی تصدیق کی اور بتایا کہ لاورتی کو سینٹ لئونارڈ پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے۔
پولیس اسکالینڈ کے ترجمان نے بیان میں کہا: "سینٹ لئونارڈ پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاجی اجتماع کے دوران، ایک 68 سالہ مرد کو 2000 کے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت ایک ممنوعہ تنظیم کی حمایت کرنے پر گرفتار کیا گیا۔"
گروہ "فلسطین ایکشن" نے گزشتہ ماہ اسرائیل کے لیے ہتھیار بھیجنے والے فوجی اور دیگر متعلقہ مراکز پر حملے کیے تھے، جس کے بعد برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اسے ممنوع قرار دیا۔ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت، اس گروپ کی حمایت یا اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے پر 14 سال تک قید ہو سکتی ہے۔
