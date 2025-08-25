او آئی سی کا غزہ پر ہنگامی اجلاس، ایرانی وزیر خارجہ کا عالمی برادری سے اپیل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا غزہ کے موضوع پر ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ایرانی وزیر خارجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کا المیہ صرف مسلمانوں سے متعلق نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک امتحان ہے۔
انہوں نے تمام اقوام عالم سے اپیل کی کہ وہ مذہب اور سرحدوں سے بالاتر ہو کر انسانیت، انصاف اور عزت و وقار کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کا منظم طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے، رہائشی علاقے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، ہسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور بچوں کو قحط اور شدید بھوک کا سامنا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی سزا، تسلط کی پالیسی اور ایک ایسا حملہ ہے جس میں نسل کشی کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ اجلاس محض تقریروں اور وعدوں سے بالاتر ہو کر تاریخ میں ایک اہم اجتماع کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم خوف پر انصاف، شک پر اتحاد اور سیاست پر انسانیت کو ترجیح دیں گے۔
