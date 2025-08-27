تصویری خبر | عرب اور اسلامی ممالک جنگ بند کرانے کے لئے جائز راستے بروئے کار نہیں لا سکتے

28 اگست 2025 - 01:21
News ID: 1721272
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ مصر میں ایران کے ایرانی دفتر برائے تحفظ مفادات کے سربراہ نے محمد حسین سلطانی فر نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر لکھا: جدہ میں اسلامی تعاون کی تنظیم کے حالیہ اجلاس کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنظیم اور عرب لیگ غزہ کی جنگ میں کوئی اثر و رسوخ نہیں رکھتے اور امریکہ جنگ بندی کا اعلان اور جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کرنے والا اصل فریق ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک جنگ کو روکنے کے لیے جائز ذرائع بھی استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔
