صہیونی جرائم پسیرہ
ویڈیو | صہیونی عقوبت خانے میں پابندسلاسل ہردلعزیز فلسطینی رہنما مروان برغوثی کا بوڑھا اور شکستہ چہرہ
18 اگست 2025 - 00:04
News ID: 1717751
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے صہیونی دہشت گرد وزیر ایتامار بن گویر کی جیل میں مروان برغوتی کا مذاق اڑانے کی ویڈیو جاری ہونے پر ردعمل کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ویڈیو میں اکئی عشروں سے صہیونی عقوبت خانوں میں پابند سلاسل، ہر دلعزیز فلسطینی راہنما مروان برغوثی کا بوڑھا اور شکستہ چہرہ برسوں بعد عوام کو دکھائی دیا ہے۔
آپ کا تبصرہ