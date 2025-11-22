غزہ کے بچوں پر قابض اسرائیل کے مظالم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشی
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی سول سوسائٹی تنظیموں کے نیٹ ورک نے اعلان کیا کہ قابض اسرائیل نے سنہ 2023 اکتوبر سات سے اب تک 19,000 سے زائد بچوں کو قتل کیا اور 28,000 دیگر کو زخمی کر دیا، جسے نیٹ ورک نے جدید دور کی جنگوں میں بچوں کے خلاف سب سے بڑی تعداد قرار دیا۔
یہ بیان نیٹ ورک نے عالمی یومِ اطفال کے موقع پر جاری کیا، جو ہر سال 20 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ نیٹ ورک نے کہا کہ یہ موقع ایسے وقت میں آیا ہے جب فلسطینی بچے "انسانیت کے بدترین سانحے” کا شکار ہیں، جو قابض اسرائیل کے ہاتھوں بچوں کے خلاف جاری ہے۔
نیٹ ورک نے بتایا کہ سرکاری اعداد و شمار غزہ میں تعلیمی ماحول کو پہنچنے والے وسیع نقصان کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ سیکڑوں سکول، پری سکول اور بچوں کے مراکز مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، 56,000 سے زائد یتیم بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایک یا دونوں والدین کھو دیے ہیں۔
نیٹ ورک نے اقوام متحدہ اور متعلقہ اداروں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور امدادی اداروں سے فوری اقدام کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ فلسطینی بچوں، خصوصاً غزہ میں، کی حفاظت کی جا سکے، اور انہیں قابض اسرائیل کے جرائم کا "براہِ راست شکار” قرار دیا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ عالمی یومِ طفل بچوں کی عزت و انصاف، بنیادی حقوق جیسے زندگی، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور تشدد سے تحفظ کے لیے منایا جاتا ہے، جیسا کہ بچوں کے حقوق کے معاہدے (سنہ 1989) اور بچوں کے حقوق کے اعلامیے (سنہ 1959) میں تصریح کی گئی ہے۔ لیکن فلسطینی بچے "تمام قسم کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، منظم نسل کشی اور سرکاری فیصلوں کا سامنا کر رہے ہیں، جو ان کے وجود کو نشانہ بناتے ہیں”۔
نیٹ ورک نے یہ بھی کہا کہ قابض اسرائیل سینکڑوں فلسطینی بچوں کو اپنے جیلوں میں قید کیے ہوئے ہے، جو ان کے بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور بچوں کی حفاظت اور ان کی عزت کے تحفظ کو "اخلاقی اور انسانی فریضہ” قرار دیا۔
نیٹ ورک نے بین الاقوامی قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا، تاکہ قابض اسرائیل کی نسل کشی کے جرائم کے ذمہ داروں کو جوابدہ بنایا جائے۔ ساتھ ہی فوری طور پر بچوں کی جان بچانے کے لیے طبی امداد فراہم کی جائے، خطرناک حالات کے مریضوں کو غزہ سے باہر منتقل کیا جائے، اور خوراک و ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے، خصوصاً ایسے وقت میں جب ہسپتال، پناہ گاہیں اور سکول تباہ ہو چکے ہیں۔
نیٹ ورک نے بین الاقوامی اور امدادی اداروں پر زور دیا کہ بچوں اور سب سے زیادہ متاثرہ گروہوں کو ایمرجنسی ریکوری اور انسانی ہنگامی منصوبوں میں شامل کیا جائے، نفسیاتی و سماجی مدد فراہم کی جائے، سرکاری اور غیر سرکاری حفاظتی پروگرام نافذ کیے جائیں، اور ہر قسم کے امتیاز کو ختم کیا جائے۔
نیٹ ورک نے اپنے بیان کا اختتام اس تاکید کے ساتھ کیا کہ فلسطینی بچوں کی حفاظت "دنیا کی انسانیت کا حقیقی امتحان” ہے، اور فوری اقدام کی ضرورت ہے تاکہ غزہ اور دیگر فلسطینی علاقوں کے بچوں کے لیے مستقبل اور بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔
