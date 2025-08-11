  1. اصلی صفحہ
آزاد صحافت پر گولی —صہیونی جارحیت الجزیرہ کے دو نامہ نگار شہید

11 اگست 2025 - 15:57
غزہ میں صہیونی ریاست نے الجزیرہ کے دو نامہ نگاروں کو شہید کردیا اقوام متحدہ کی اسرائیل پر کڑی تنقید

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے غزہ میں الجزیرہ کے رپورٹرز سمیت متعدد نامہ نگاروں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے ہمیشہ صحافیوں کے قتل کی سخت مذمت کی ہے اور اس واقعے کی شفاف اور فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسٹیفن دوجارک نے زور دیا کہ صحافیوں کو بلا خوف و خطر اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے لیے مکمل تحفظ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نامہ نگاروں کو آزادی دی جانی چاہیے کہ وہ غزہ کے کسی بھی علاقے میں جا کر بے روک ٹوک رپورٹنگ کر سکیں۔

