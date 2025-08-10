  1. اصلی صفحہ
ایران پاکستان اخوت؛

پاکستان: ایران خطے میں پائیدار امن و استحکام کا بنیادی سبب / ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ترجمان دفتر خارجہ

پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالثی کی کسی بھی کوشش کے حوالے سے کہا: "اسلامی جمہوریہ ایران ہمارا اہم ہمسایہ اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کا بنیادی عامل ہے۔"

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا:

  • ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت، ثقافت، سرحدی امور اور عوامی رابطوں جیسے شعبوں میں گہرے تعلقات ہیں، جو ہمارے بھائی چارے پر مبنی تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔
  • ایران-پاکستان گیس پائپ لائن کے معاملے پر، دونوں ممالک کی تکنیکی ٹیمیں مسلسل رابطے میں ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی تو اسے فوری طور پر آگاہ کر دیا جائے گا۔
  • اسرائیل کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے: ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے۔

