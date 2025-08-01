  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. فلسطین

مسلمان بھی کچھ کررہے ہیں کیا؟

غزہ جنگ: اسرائیل سے ہتھیاروں کی تجارت پر پابندی لگادیں گے، سلووینیا

1 اگست 2025 - 16:54
News ID: 1713633
مآخذ: روزنامہ جنگ
غزہ جنگ: اسرائیل سے ہتھیاروں کی تجارت پر پابندی لگادیں گے، سلووینیا

سلوینیا کی حکومت نے کہا کہ غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل سے ہتھیاروں کی تجارت پر مکمل پابندی لگا دیں گے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، سلوینیا کی حکومت نے کہا کہ غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل سے ہتھیاروں کی تجارت پر مکمل پابندی لگا دیں گے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق سلوینیا یورپ کا پہلا ملک ہوگا جو اسرائیل پر ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور ترسیل پر پابندیاں عائد کرے گا۔

سلوینیا کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یورپی یونین کی جانب سے اس حوالے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔

غزہ کے معاملے پر سلوینیا کی حکومت تسلسل سے اسرائیلی حکومت پر تنقید کرتی رہی ہے۔

سلوینیا کی حکومت آئرلینڈ، ناروے اور اسپین کی پیروی کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کو پہلے ہی تسلیم کرنے کا اعلان کرچکی ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha