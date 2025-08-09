اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گا۔ شہباز شریف

اہل بیت (ع) نیوز اہجنسی ابنا کے مطابق، وزیرِ اعظم پاکستان شہباز شریف نے اسرائیلی کابینہ کے غزہ پر قبضے کے فیصلے کو فلسطینی عوام کے خلاف جاری جنگ میں ایک خطرناک اضافہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع نہ صرف پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دے گی بلکہ خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو بھی ختم کر دے گی۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس جاری المیے کی اصل وجہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا طویل اور غیر قانونی قبضہ ہے، اور جب تک یہ قبضہ ختم نہیں ہوتا، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے آزاد فلسطینی ریاست اور حقِ خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی بلا جواز جارحیت روکنے، بے گناہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ان تک انسانی امداد کی فوری فراہمی کے لیے مؤثر اور فوری مداخلت کرے۔
آپ کا تبصرہ