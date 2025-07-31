مغربی کنارہ: غاصب فلسطینی فٹبالر اور سماجی کارکن کی لاش سے بھی ڈرتے ہیں

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، 'مقاطعہ' ویب سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ جعلی صہیونی ریاست کے سیکورٹی اہلکاروں نے بین الاقوامی رد عمل کے خوف سے ـ مغربی کنارے میں ایک یہودی آبادکار 'ینان لیوی' کے ہاتھوں شہید ہونے والے فٹبالر، سماجی کارکن اور آٓسکر ایوارڈ یافتہ فلم 'No Other Land' میں کردار ادا کرنے والے فلسطینی شہری ـ عودہ الہذالین کے جلوس جنازہ پر حملہ کیا
جعلی صہیونی ریاست نے گذشتہ ایک مہینے کے دوران غزہ اور دریائے اردن کے مغربی کنارے مین کم از کم 13 فلسطینی فٹبالروں کو قتل کر دیا ہے۔
عودہ محمد الہذالین سماجی کارکن بھی تھے اور "مسافر یطا" کلب، "سوسیا" کلب اور "نل" کلب کے کھلاڑی تھے۔ انہیں ایک صہیونی-یہودی آبادکار نے دو روز قبل مغربی کنارے کے گاؤں "ام الخیر" میں گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔
فلسطینی کی مقاطعہ ویب سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ جعلی ریاست کی سیکورٹی فورسز نے شہید العودہ کے جنازے کی خبروں کو سینسر کرنے کے لئے، جنازے میں شریک تمام نامہ نگاروں کو حراست میں لیا۔
مقاطعہ ویب سائٹ کے مطابق، اس شہید فلسطینی فٹبالر کے اہل خانہ کو بھی گرفتار کیا گیا تاکہ وہ یہودی آبادکار کے ہاتھوں اس سماجی کارکن اور فٹبالر کی شہادت کے بارے میں کسی قسم کی بات نہ کرسکیں۔
مغربی کنارہ: انسانی حقوق کے علمبردار- فٹبالر عودہ الہذالین صہیونی آبادکار کے ہاتھوں شہید
صہیونی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کے معروف فلسطینی علمبردار - فٹبالر عودہ الہذالین کو شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے عودہ الہذالین کے آخری الفاظ یہ تھے "اسرائیلی ہمیں اس طرح مٹا رہے ہیں۔
صہیونی آباد کار کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینی فٹبالر اور سماجی کارکن عودہ محمد الہذالین نے آسکر ایوارڈ جیتنے والی فلم No Other Land کی تکمیل میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔
ذرائع کے مطابق، ایک صہیونی آباد کار نے معروف فلسطینی استاد، سماجی کارکن اور فٹبالر عودہ محمد الہذالین کو اُم الخیر نامی گاؤں میں شہید کردیا۔
عودہ صہیونی آبادکاروں کے حملے کے وقت گاؤں میں موجود تھے جہاں ایک آباد کار نے ان کے سینے پر گولی مار کر ان کی جان لے لی، شہادت سے پہلے عودہ کے الفاظ تھے ’اسرائیلی ہمیں اس طرح مٹا رہے ہیں۔‘
فلم No Other Land کے معاون ہدایت کار اور اسرائیلی صحافی یوول ابراہیم نے بتایا کہ عودہ ایک قابل ذکر متحرک شخصیت کے مالک تھے اورانھوں نے ہماری فلم کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔
یوول ابراہیم نے واقعے کے حوالے سے ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں عودہ کے قاتل صہیونی شہری ینان لیوی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔
