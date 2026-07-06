لبنانی شریکِ تشییع: یہ اجتماع دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ایران کمزور نہیں، ایک علاقائی طاقت بن چکا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شہید رہبرِ انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے جسدِ خاکی کی تشییع میں شریک لبنانی شہری قیدہ ماجد نے کہا ہے کہ وہ اس تاریخی تقریب میں شرکت کے لیے لبنان سے آئے ہیں اور ان کے نزدیک یہ صرف ایک تشییع نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک اہم سیاسی پیغام بھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بعض حلقے یہ سمجھتے تھے کہ ایران اور اس کا نظام کمزور ہو چکا ہے، لیکن آج لاکھوں افراد کی شرکت نے ان تمام دعوؤں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔
قیدہ ماجد نے کہا کہ گزشتہ عرصے میں امریکی حکام مسلسل ایران کے خلاف بیانات دیتے رہے، لیکن آج یہ عظیم عوامی اجتماع، جو مشہد تک جاری رہے گا، پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایرانی قوم متحد ہے اور ایران نہ صرف اپنی جگہ مضبوطی سے قائم ہے بلکہ ایک بااثر علاقائی طاقت بن چکا ہے، جسے بڑی عالمی طاقتیں بھی تسلیم کرتی ہیں اور جو کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شہداء، خصوصاً شہید رہبرِ انقلاب کے پاکیزہ خون کی برکت سے کامیابی نصیب ہوئی۔
لبنانی شہری نے بعض تجزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای اپنی شہادت کے امکان سے آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی رہائش گاہ تبدیل نہیں کی اور نہ ہی غیر معمولی حفاظتی انتظامات اختیار کیے۔ ان کے بقول، شہید رہبرِ انقلاب اپنی دور اندیشی اور اسٹریٹجک بصیرت کے باعث اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ان کا خون صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورے محورِ مزاحمت کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔
قیدہ ماجد نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہیں اس تاریخی تقریب میں شرکت کی توفیق ملی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ زندگی بھر شہید رہبرِ انقلاب کے راستے اور افکار کے پیروکار رہیں گے۔
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