اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نمائندے کا فلسطینی صحافیوں کے قتل پر عالمی میڈیا کی خاموشی پر شدید تنقید

اہل بیت (ع) نیوز ایجسنی ابنا کے مطابق، فرانچسکا آلبانِزے نے اپنے پیغام میں کہا کہ ناصر اسپتال کے جنوب غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں 20 افراد شہید ہوئے، جن میں پانچ صحافی بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایک صحافی کے کیمرے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کیمرہ نسل کشی کی یادگار میں دکھایا جانا چاہیے تاکہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے بے شمار جرائم کو یاد رکھا جائے۔
آلبانِزے نے سخت لہجے میں کہا: "شرم ہو ان تمام صحافیوں پر جو اپنے بہادر فلسطینی ساتھیوں کے قتل کے سامنے خاموش ہیں، جبکہ وہ حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔"
یہ اظهارات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران صحافیوں کے ہلاک ہونے کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور انسانی حقوق و بین الاقوامی صحافتی ادارے اس پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ آلبانِزے نے اس سے قبل بھی بارہا فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خبردار کیا تھا۔
