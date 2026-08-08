دمشق کے قریب دھماکا؛ ترکیہ کے سفیر کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ترکیہ کے دمشق میں سفیر نوح یلماز نے جمعرات کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں جرمانا شہر میں ہونے والے دہشت گرد دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
انہوں نے کہا کہ شام میں تشدد اور دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔
نوح یلماز نے شام کی صورت حال کے حوالے سے ترکیہ کے مؤقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انقرہ شامی عوام کے ساتھ اپنی حمایت اور یکجہتی جاری رکھے گا اور انہیں برادر اور دوست عوام سمجھتا ہے۔
انہوں نے شام میں سکیورٹی کے استحکام اور پائیدار امن کے قیام کی کوششوں کے لیے ترکیہ کی حمایت جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جمعرات کو دمشق کے نواحی صوبے ریف دمشق کے شہر جرمانا میں مسافر منی بس کے اندر ایک دیسی ساختہ بم دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوگئے۔
شام کی وزارتِ صحت نے دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تصدیق کی ہے۔
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