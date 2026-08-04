تل ابیب یونیورسٹی کی تحقیق: اسرائیل سے طویل مدتی ہجرت حالیہ برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تل ابیب یونیورسٹی کی ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ حالیہ برسوں میں طویل مدت کے لیے اسرائیل چھوڑنے والے افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس پر محققین نے ممکنہ معاشی، سائنسی اور طبی اثرات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
تحقیق، جو اسرائیل کے مرکزی ادارۂ شماریات کے اعداد و شمار کی بنیاد پر تیار کی گئی، کے مطابق 2023 سے 2025 کے دوران مجموعی طور پر 2 لاکھ 68 ہزار 509 افراد کم از کم تین ماہ کے لیے اسرائیل سے باہر گئے، جو حالیہ برسوں میں طویل مدتی ہجرت کی بلند ترین سطح قرار دی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق صرف 2025 کے دوران تقریباً 90 ہزار افراد نے تین ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے اسرائیل چھوڑا، جو گزشتہ ایک دہائی کی اوسط کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
تحقیق کے مصنفین نے کہا کہ اگرچہ موجودہ سطح پر یہ ہجرت فوری طور پر اسرائیلی معیشت کے لیے بڑا خطرہ نہیں، تاہم اگر یہ رجحان برقرار رہا تو طویل مدت میں معیشت، صحت کے نظام اور ٹیکنالوجی و علم پر مبنی شعبوں پر اس کے نمایاں منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
تحقیق کے سربراہ اور تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسر ایتائے آتر نے کہا کہ 2025 میں بھی طویل مدت کے لیے اسرائیل چھوڑنے والوں کی تعداد تشویشناک سطح پر برقرار ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس رجحان میں تبدیلی نہ آئی تو مستقبل میں یہ اسرائیل کی سلامتی اور معاشی صلاحیت کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن سکتا ہے۔
محققین نے ماہر افرادی قوت کے بڑھتے ہوئے انخلا پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں، پی ایچ ڈی ڈگری رکھنے والوں، انجینئروں، جامعات سے وابستہ افراد اور زیادہ آمدنی والے شہریوں کی ہجرت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو مسلسل جاری رہنے کی صورت میں اسرائیل کی سائنسی، طبی اور معاشی استعداد پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔
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