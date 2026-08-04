یمن کا نجران ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، حساس ہدف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فورسز نے سعودی عرب کے نجران ایئرپورٹ پر ایک حساس ہدف کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا ہے۔
یحییٰ سریع نے منگل کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ یمنی مسلح افواج نے کامیابی کے ساتھ نجران ایئرپورٹ پر موجود ایک حساس سعودی ہدف کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا، جس میں ہدف پر درست حملہ کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی سعودی عرب کی جانب سے صوبہ صعدہ اور حجہ کی فضائی حدود میں ڈرونز کے ذریعے کی جانے والی خلاف ورزیوں کے جواب میں انجام دی گئی ہے۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ یمن کی فضائی حدود کی کسی بھی خلاف ورزی کو بغیر جواب اور سزا کے نہیں چھوڑا جائے گا۔
یحییٰ سریع نے گزشتہ ہفتے بھی اعلان کیا تھا کہ یمنی فضائی دفاع نے صنعاء کے شمالی علاقے کی فضاؤں میں مشن پر مامور سعودی عرب کے ایک جاسوس ڈرون کو مار گرایا تھا۔ ان کے مطابق یہ "کاریال" ماڈل کا جاسوس ڈرون تھا، جسے یمنی فورسز نے تباہ کر دیا۔
انہوں نے مزید یاد دلایا کہ یمن اس سے قبل بھی سعودی عرب کی جانب سے صنعاء ایئرپورٹ کے محاصرے کے جواب میں "محاصرے کے بدلے محاصرہ" کی پالیسی کے تحت ریاض کے خلاف بحری محاصرے کا اعلان کر چکا ہے۔
بیان کے مطابق، اس اقدام کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کی پالیسیوں کے حامی بعض عرب ممالک نے صنعاء کے ردعمل پر تنقیدی بیانات جاری کیے، تاہم ان ممالک نے یمن پر گزشتہ 12 برس سے جاری محاصرے اور اس کے نتیجے میں یمنی عوام کو درپیش انسانی مشکلات کو نظر انداز کیا۔
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