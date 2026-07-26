صہیونی افواج کی نام نہاد پسپائی محض دھوکا اور میڈیا ڈرامہ ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی مزاحمتی جماعت حزب اللہ کے رکن پارلیمان علی فیاض نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کی مبینہ پسپائی حقیقت نہیں بلکہ ایک فریب پر مبنی نمائشی اقدام ہے، جبکہ لبنانی حکومت جس راستے پر چل رہی ہے وہ خطرات سے بھرا ہوا ہے۔
علی فیاض نے کہا کہ حکومت نہ تو اسرائیل کو جنگ بندی پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوئی، نہ ہی اس کی مسلسل خلاف ورزیوں اور حملوں کو روک سکی۔ ان کے مطابق موجودہ پالیسی لبنان کے اندر سیاسی اختلافات کو مزید گہرا کر رہی ہے اور قومی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت ان علاقوں میں فوج کی تعیناتی کو کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے جو پہلے ہی آزاد تھے، جبکہ اسرائیلی افواج اب بھی لبنان کے بعض مقبوضہ علاقوں میں موجود ہیں۔
دوسری جانب حزب اللہ کے ایک اور سینئر رکن حسن فضل اللہ نے بھی کہا کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے کسی بھی مقبوضہ علاقے سے حقیقی انخلا نہیں کیا۔ ان کے مطابق زوطر الغربیہ سمیت جن علاقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں اسرائیلی فوج پہلے سے موجود نہیں تھی، اس لیے اسے پسپائی قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔
حسن فضل اللہ نے مزید کہا کہ لبنانی فوج کی محدود پیش رفت کو اسرائیلی انخلا کے طور پر پیش کرنا صرف ایک میڈیا مہم ہے، جس سے زمینی صورتحال میں کوئی عملی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کے بقول اسرائیل کے ساتھ ہونے والا موجودہ فریم ورک معاہدہ لبنان کے لیے کوئی حقیقی کامیابی ثابت نہیں ہوا۔
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