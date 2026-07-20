ابن الرضا: دشمن سے جغرافیائی فاصلے کو جدید ٹیکنالوجی سے کم کیا جا سکتا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے قائم مقام وزیرِ دفاع سردار سید مجید ابن الرضا نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ نے دفاعی ٹیکنالوجی کی ترقی کو نئی رفتار دی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن کے ساتھ جغرافیائی فاصلے کی کمی کو مؤثر انداز میں پورا کیا جا سکتا ہے۔
تسنیم کے مطابق، پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگ نے ثابت کر دیا کہ قومی دفاع کی مضبوطی کا انحصار مقامی علم، جدید ٹیکنالوجی اور ملکی ماہرین کی صلاحیتوں پر ہے۔
ابن الرضا نے کہا کہ ایرانی سائنس دانوں اور انجینئروں نے سخت پابندیوں کے باوجود جدید دفاعی ٹیکنالوجی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، جبکہ جنگ کے دوران میزائلوں، ڈرونز اور دیگر دفاعی سازوسامان کی پیداوار بلا تعطل جاری رہی اور بعض شعبوں میں اس میں اضافہ بھی ہوا۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگ دراصل ذہانت، سائنس دانوں اور ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، جس نے ثابت کیا کہ جدید دفاعی ٹیکنالوجی دشمن کے ساتھ جغرافیائی فاصلے کو غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔
اجلاس میں ایرانی پارلیمنٹ کی کمیٹی برائے تعلیم، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے سربراہ علیرضا منادی نے بھی دفاعی صنعت، جامعات اور علم پر مبنی کمپنیوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور اختراعی منصوبوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔
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