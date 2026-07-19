امریکی تجزیہ نگار کی تنقید: ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی جانیں ایک "انتخابی جنگ" کی نذر کر دیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی جریدے دی اٹلانٹک میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں امریکی مصنف اور تجزیہ نگار ٹام نکولز نے اردن میں امریکی فضائی اڈے پر حملے میں دو امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ان فوجیوں نے کس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی شہریوں کی جانوں کو کس حد تک خطرے میں ڈالنے پر آمادہ ہیں۔
انہوں نے لکھا کہ ٹرمپ نے جنگ شروع کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف وجوہات پیش کیں، جبکہ ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہونے کا دعویٰ نہ تو امریکی انٹیلی جنس اداروں اور نہ ہی ماہرین نے تصدیق کیا۔
ٹام نکولز نے مزید کہا کہ جنگ کے دوران واشنگٹن کے اہداف بھی بارہا تبدیل ہوئے۔ ان کے بقول، ایران میں "نظام کی تبدیلی" کی پالیسی ناکام رہی، جبکہ ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھولنے جیسے دیگر اہداف بھی حاصل نہیں کیے جا سکے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنی میزائل صلاحیت برقرار رکھی ہے اور آبنائے ہرمز پر اپنی کنٹرول کی صلاحیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔
مضمون کے اختتام پر ٹام نکولز نے خبردار کیا کہ اگر فوجی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع ہوا، خصوصاً زمینی آپریشن شروع کیا گیا، تو مزید امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا خدشہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے ٹرمپ پر زور دیا کہ کسی بھی نئے فوجی اقدام سے قبل وہ کانگریس اور امریکی عوام کے سامنے اپنی حکمت عملی اور جنگی اہداف کو واضح طور پر بیان کریں۔
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