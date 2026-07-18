لبنان کے شہر صور میں مجوزہ معاہدے کے خلاف بڑے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جنوبی لبنان کے شہر صور میں مقامی شخصیات، سماجی کارکنوں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں شہریوں نے ایک بڑے احتجاجی اجتماع میں شرکت کی اور مجوزہ "فریم ورک معاہدے" کے خلاف شدید احتجاج کیا۔
مظاہرین نے نعرے بازی اور بینرز اٹھا کر اس معاہدے کو لبنان پر یکطرفہ رعایتیں مسلط کرنے کی کوشش قرار دیا اور اس کی مخالفت کا اظہار کیا۔
شرکاء نے اس موقع پر مزاحمت سے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے لبنان کے خلاف مبینہ "ہتھیار ڈالنے کے منصوبوں" کو مسترد کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ایسے کسی بھی معاہدے کی مخالفت جاری رکھیں گے جو ان کے بقول لبنان کے قومی مفادات، خودمختاری اور حقوق کو نقصان پہنچاتا ہو۔
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