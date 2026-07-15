یمن کی وارننگ کے بعد سعودی فضائی آپریشن متاثر، متعدد پروازیں معطل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی جانب سے سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرنے والی ایئرلائنز کو دی گئی تنبیہ کے بعد متعدد عرب ممالک کی فضائی کمپنیوں نے سعودی عرب کے لیے اپنی بعض پروازیں معطل یا منسوخ کر دی ہیں۔
رپورٹس کے مطابق یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب یمن نے صنعا کے ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کے ردِعمل میں سعودی عرب کے ابہا ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا اور فضائی کمپنیوں کو خبردار کیا کہ وہ سعودی فضائی حدود استعمال کرنے سے گریز کریں۔
ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی بعض فضائی کمپنیوں نے ابہا کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ اسی طرح فلائی دبئی نے بھی ابہا اور نجران کے لیے پروازوں کی منسوخی کی اطلاع اپنے مسافروں کو دے دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مصر کی قومی ایئرلائن نے بھی ابہا جانے والی بعض پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض ممالک نے اپنے شہریوں کو سعودی عرب کے مخصوص علاقوں کے سفر کے حوالے سے احتیاطی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی حکام نے ابہا سمیت چند دیگر ہوائی اڈوں پر پروازوں کی معطلی میں توسیع کی اطلاعات بھی دی ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر فضائی حدود سے متعلق سیکیورٹی خدشات برقرار رہے تو اس کے اثرات سعودی عرب کے ہوا بازی کے شعبے، فضائی ٹریفک، کارگو خدمات، ہوائی اڈوں کی سرگرمیوں اور آپریشنل اخراجات پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔
یمنی حکام کا مؤقف ہے کہ فضائی کمپنیوں کو دی گئی یہ تنبیہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے ہوائی اڈوں، خصوصاً صنعا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عائد پابندیوں اور محاصرے کے ردِعمل میں جاری کی گئی ہے۔ ان کے مطابق یہ پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں ہی اس قسم کی تنبیہ واپس لی جا سکتی ہے۔
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