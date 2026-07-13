یمن: سعودی جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے پیر کے روز اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے فضائی حملے نے باضابطہ طور پر کشیدگی میں کمی کے مرحلے کو ختم کر دیا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سعودی عرب کی جارحیت نہ تو بے جواب رہے گی اور نہ ہی اس کے ذمہ دار سزا سے بچ سکیں گے۔
یمنی ذرائع ابلاغ نے آج رپورٹ کیا کہ سعودی عرب نے متعدد فضائی حملوں میں صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ انصار اللہ سے وابستہ ذرائع کے مطابق ان حملوں میں ہوائی اڈے کے رَن وے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
آپ کا تبصرہ