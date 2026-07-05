شہیدِ ایران کی تشییع کے انتظامات؛ مسجد جمکران میں میڈیا کمیٹی کا اجلاس

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، قم میں شہیدِ ایران کے جسدِ خاکی کی تشییع کے انتظامات کے سلسلے میں قائم اطلاعات و سوشل میڈیا کمیٹی کا اجلاس مسجد مقدس جمکران میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مسجد جمکران کے متولی حجۃ الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد، کمیٹی کے سربراہ حجۃ الاسلام والمسلمین طوسی، قم ریڈیو و ٹیلی ویژن مرکز کے ڈائریکٹر جنرل اور متعدد سرکاری حکام و میڈیا نمائندوں نے شرکت کی۔
اجلاس میں شہید رہبرِ انقلاب اسلامی کے جسدِ خاکی پر نمازِ جنازہ کی میڈیا کوریج کے لیے کیے گئے انتظامات اور آخری تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے اس تاریخی تقریب کو مؤثر اور جامع انداز میں دنیا تک پہنچانے کے مختلف طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
مسجد مقدس جمکران کے متولی سید علی اکبر اجاق نژاد نے اس موقع پر کہا کہ مسجد جمکران میں شہید رہبرِ انقلاب اسلامی کے جسدِ خاکی پر نمازِ جنازہ کی ادائیگی ایک منفرد اور تاریخی واقعہ ہے، جو ایران اور عالم اسلام کی اجتماعی یادداشت کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس تاریخی موقع کی درست اور مؤثر دستاویز سازی میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ان کے بقول، صحافی اور میڈیا ادارے پوری ذمہ داری کے ساتھ میدان میں موجود رہیں اور اس عظیم واقعے کو پیشہ ورانہ انداز میں محفوظ کریں تاکہ تاریخ کے لیے اس کے بہترین مناظر ریکارڈ کیے جا سکیں۔
اجلاس کے دوران میڈیا نمائندوں کی ضروریات، کوریج کے لیے تکنیکی سہولتوں، میڈیا مراکز کے قیام، رسائی کے انتظامات اور مختلف اداروں کے درمیان رابطہ کاری پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ میڈیا کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے تاکہ اس تاریخی تقریب کی بھرپور اور مؤثر کوریج یقینی بنائی جا سکے۔
اجلاس کے شرکاء نے اس امر پر بھی اتفاق کیا کہ اس تاریخی تقریب کی شایانِ شان کوریج کے لیے تمام سرکاری اداروں اور میڈیا تنظیموں کے درمیان مکمل تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔
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