اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر| کرگل میں امام حسین ع کی یاد میں مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا 21 جون 2026 - 16:13 News ID: 1830029 مآخذ: ابنا لیبلز کرگل مجلس امام حسین ہندوستان میں عزاداری متعلقہ خبریں۔ تصویری خبر | کرگل میں یوم علی اصغر ع بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا عیدِ غدیر پورے ہندوستان میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، مختلف شہروں میں جشنِ ولایت کی تقریبات تصویری رپورٹ | کرگل کی انجمن صاحب الزمان سورو کی جانب سے یوم قدس کی مناسبت سے قدس ریلی کا انعقاد تصویری رپورٹ | کرگل میں امام خمینی میورریل ٹرسٹ کی جانب سے امام خامنہ ای شہادت کے موقع پر عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ تصویری رپورٹ | کرگل میں یوم اللہ کی مناسبت سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے عظیم الشان ریلی کا اہتمام تصویری رپورٹ | ولادت باسعادت امام العصر والزمان (عج) کے مبارک موقع پر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیرِ اہتمام عظیم الشان جشنِ میلاد کی محفل منعقد ہندوستان کے 58 علمائے کرام کا رہبرِ معظم کی حمایت میں مشترکہ بیان
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