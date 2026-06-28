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امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

امریکہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹرمپ ہے، سینیٹر مورفی

29 جون 2026 - 01:23
News ID: 1832881
امریکہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹرمپ ہے، سینیٹر مورفی

ریاست کنیکٹیکٹ سے تعلق رکھنے والے ممتاز اور مشہور امریکی سینیٹر نے ایک انٹرویو میں کہا: امریکہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹرمپ ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ این بی سی کی رپورٹ کے مطابق، کرس مرفی، کنیکٹیکٹ ریاست سے تعلق رکھنے والے ممتاز اور مشہور امریکی سینیٹر نے کرس مورفی نے ایک انٹرویو میں کہا: امریکہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ نیویارک میں ایوانِ نمائندگان کے چند امیدوار نہیں ہیں؛ بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔

مورفی نے کہا: ٹرمپ امریکی جمہوریت کو تباہ کرنے کے لئے کوشاں ہے۔

کرس مورفی نے ایک بار پھر واضح کیا: ڈیموکریٹس اس حقیقت پر متفق ہیں کہ ہمیں اپنے عوام کو ـ قانون پر ٹرمپی یلغار ـ سے بچانا چاہئے۔

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