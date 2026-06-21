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جماعت اسلامی پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا خیرمقدم

21 جون 2026 - 16:22
News ID: 1830038
جماعت اسلامی پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا خیرمقدم

جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پیش رفت سے خطے میں استحکام کے امکانات بڑھیں گے، جبکہ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے ملک کا وقار اور بین الاقوامی مقام بھی مضبوط ہوا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت اس پیش رفت کو مثبت قدم سمجھتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کی کوششوں کے باعث پاکستان کے وقار اور بین الاقوامی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے۔

لیاقت بلوچ نے مزید کہا کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون میں ایران اور ترکیہ بھی شامل ہو جائیں تو اس سے ایک بڑی اور مؤثر علاقائی قوت وجود میں آ سکتی ہے، جو مسلم دنیا کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گی۔

انہوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں پر زور دیا کہ آزاد کشمیر سے متعلق مسائل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ خطے میں پائیدار استحکام پیدا ہو سکے۔

جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر نے کہا کہ ان کی جماعت آزاد کشمیر میں بروقت انتخابات کے انعقاد اور جاری احتجاجی معاملات کے منصفانہ حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔

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