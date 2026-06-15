ٹرمپ اسرائیل کو بے جواب سوالات کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا:صہیونی میڈیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق: اسرائیلی اخبار یدیعوت احرونوت نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ کر کے اسرائیل کو متعدد اہم اور بے جواب سوالات کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا ہے۔
اخبار میں شائع ہونے والے ایک تجزیے میں اسرائیلی ماہر اور محقق الداد شاویت نے لکھا کہ جنگ کے بعد اسرائیل پہلے کے مقابلے میں کمزور یا کم از کم محدود صلاحیتوں کے ساتھ سامنے آیا ہے۔
تجزیے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کوئی نیا جوہری معاہدہ نہیں بلکہ واشنگٹن کی جانب سے ایک ایسی جنگ سے نکلنے کی کوشش ہے جسے ٹرمپ مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے تھے۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ ٹرمپ اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن کئی اہم مسائل ابھی تک حل طلب ہیں، جن میں ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم کے ذخائر، نگرانی کے نظام، پابندیوں اور خطے میں ایران کے اتحادی گروہوں کا مستقبل شامل ہے۔
اخبار کے مطابق 60 روزہ مذاکراتی مدت اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ امریکہ اور اسرائیل کی خواہشات کے مطابق حتمی معاہدہ طے پا جائے گا۔
تجزیہ نگار نے اعتراف کیا کہ ایران کو نقصان ضرور پہنچا، لیکن اسے شکست نہیں ہوئی۔ اس کا نظام برقرار ہے، جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اور آبنائے ہرمز بھی بدستور ایک اہم تزویراتی عنصر کے طور پر موجود ہے۔
مضمون میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل کی سب سے بڑی تشویش اب اس کی "آزادیِ عمل" ہے، کیونکہ ایران کے خلاف مستقبل میں کسی بھی بڑی کارروائی کو واشنگٹن اس معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش سمجھ سکتا ہے۔
تجزیہ کار نے یہ بھی لکھا کہ حالیہ برسوں میں اسرائیل نے اپنی سیاسی حکمتِ عملی کا زیادہ تر انحصار ٹرمپ اور ریپبلکن حلقوں پر کر دیا، جس کے باعث امریکی سیاسی منظرنامے میں اس کے روابط محدود ہو گئے ہیں۔
رپورٹ کے اختتام پر اعتراف کیا گیا کہ اس جنگ سے اسرائیل کو جو حاصل ہوا وہ اس کی عملی گنجائش میں کمی تھی، جبکہ یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ فوجی برتری ہمیشہ سیاسی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی۔
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