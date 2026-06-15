قطر کی ایران و امریکہ مفاہمت کا خیرمقدم؛ آبنائے ہرمز میں بحری آزادی کے تحفظ کو اہم پیش رفت قرار دے دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، دوحہ میں ایران اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان حتمی مشاورت جاری ہے، جس کا مقصد معاہدے پر باضابطہ دستخط اور بعد ازاں سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہے۔
ایک سینئر سفارت کار کے مطابق، مذاکرات کا یہ مرحلہ انتہائی حساس ہے اور فریقین 17 گھنٹے طویل بات چیت کے بعد اب دوحہ میں آخری مشاورت کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد حتمی معاہدے کے لیے تکنیکی اور عملی نکات کو مکمل کرنا ہے۔
قطری وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت خطے میں دیرپا امن کے قیام اور تنازعات کے پرامن حل کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے۔ بیان میں خاص طور پر آبنائے ہرمز سے بحری نقل و حرکت کی آزادی کو اس معاہدے کا اہم جزو قرار دیا گیا۔
دوحہ نے ثالث کے طور پر اپنے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر خطے میں کشیدگی میں کمی اور سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا تاکہ مشرقِ وسطیٰ میں اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔
رپورٹ کے مطابق، تکنیکی مذاکرات کے بعد اس مفاہمتی معاہدے پر باضابطہ دستخط سوئٹزرلینڈ میں متوقع ہیں، جسے خطے میں عسکری کشیدگی کے خاتمے کی سمت ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
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