ایران امریکہ مفاہمت کے مطابق خطے میں امریکی افواج کا کیا ہوگا؟

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک باخبر ذریعے کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں طے پانے والی مفاہمتی یادداشت میں خطے میں امریکی فوجی موجودگی سے متعلق اہم نکات شامل کیے گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق مفاہمت کی شق نمبر 4 کے تحت حتمی معاہدے کے 30 دن بعد امریکی جنگی افواج کو ایران کے اطراف کے علاقوں سے واپس جانا ہوگا۔
اسی طرح شق نمبر 9 میں کہا گیا ہے کہ حتمی معاہدے کے لیے جاری 60 روزہ مذاکراتی مدت کے دوران امریکہ خطے میں کوئی نئی فوجی قوت یا اضافی دستے تعینات نہیں کرے گا۔
اس کے بدلے ایران بھی اس 60 روزہ مدت میں کوئی نیا جوہری اقدام نہیں کرے گا، تاکہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول برقرار رکھا جا سکے۔
مبصرین کے مطابق یہ شقیں خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ایران و امریکہ کے درمیان حتمی معاہدے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔
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