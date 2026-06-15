نیتن یاہو کا ایران۔امریکہ مفاہمت سے لاتعلقی کا اعلان؛ اسرائیل جنوبی لبنان سے نہیں نکلے گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور لبنان میں جنگ بندی سے متعلق مفاہمت کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے اس کے بعض نکات مسترد کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔
اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاٹس نے کہا کہ اسرائیل لبنان، شام اور غزہ میں اپنی فوجی موجودگی جاری رکھے گا۔ ان کے بقول ان علاقوں میں موجودگی کا مقصد اسرائیلی سرحدوں کے تحفظ کے لیے نام نہاد "سکیورٹی زون" قائم رکھنا ہے۔
انہوں نے ایران کو بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیلی مفادات کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ کاٹس نے واضح کیا کہ اسرائیل بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ان علاقوں سے انخلا نہیں کرے گا۔
دریں اثنا، اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ تل ابیب خود کو ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمت کا پابند نہیں سمجھتا۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے واضح کیا کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنی موجودہ پوزیشنیں برقرار رکھے گی۔
اسرائیلی کابینہ کے متعدد وزراء نے بھی اس موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ لبنان اور ایران کے معاملات ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امریکی کوششیں ان دونوں محاذوں کو الگ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے جاری رہنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی ڈرونز اور توپ خانے نے کفرتبنیت اور نبطیہ الفوقا سمیت متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا، جبکہ سرحدی قصبے الخیام میں بھی تخریبی کارروائیوں اور دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صورتحال سفارتی سطح پر ہونے والی مفاہمت اور میدانِ عمل میں جاری اسرائیلی فوجی حکمتِ عملی کے درمیان موجود واضح اختلاف کو نمایاں کرتی ہے۔
آپ کا تبصرہ