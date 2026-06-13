جنوبی لبنان پر صہیونی حملے جاری، متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مقامی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور صہیونی فوج نے مختلف علاقوں پر فضائی اور توپ خانے کے حملے کیے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق آج صبح ایک ڈرون حملہ جنوبی لبنان کے شہر نبطیہ میں کیا گیا، جبکہ الخیام کے علاقے میں رہائشی مکانات کو دھماکوں سے نقصان پہنچایا گیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ صفد البطیخ، معرکہ، صدیقین، کفررمان، دیر الزہرانی اور کفرصیر سمیت کئی علاقوں کو فضائی اور توپ خانے کی گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا۔ بعض مقامات پر جنگی طیاروں اور ڈرونز کی پروازیں بھی دیکھی گئیں۔
لبنانی میڈیا کے مطابق جزین ضلع کے کفرحونہ اور عرمتی علاقوں میں بھی ڈرون حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ نبطیہ کے نواحی علاقے علی الطاہر کی پہاڑیوں پر وقفے وقفے سے گولہ باری کی گئی۔
رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے تقریباً 20 قصبوں اور دیہات کے رہائشیوں کو انتباہ جاری کرتے ہوئے علاقے خالی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق کئی علاقوں میں توپ خانے کی فائرنگ اور فضائی حملوں کے باعث کشیدگی برقرار ہے، جبکہ اسرائیلی ہیلی کاپٹر بھی جنوبی لبنان کے بعض علاقوں میں پرواز کرتے اور فائرنگ کرتے دیکھے گئے ہیں۔
لبنانی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں اور خطے میں سکیورٹی صورتحال بدستور تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔
آپ کا تبصرہ