لبنانی وزیر خارجہ کے بیان پر ایرانی سفارت خانے کا ردعمل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنان میں ایرانی سفارت خانے نے لبنانی وزیر خارجہ یوسف رجی کے حالیہ بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور ایرانی عوام کے بارے میں کسی بھی قسم کے تجزیے میں حقیقت پسندی کو ملحوظِ خاطر رکھا جانا چاہیے۔
ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ لبنانی وزیر خارجہ کو ایرانی قوم، اس کے سیاسی نظام اور عوامی حمایت کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے اور حقائق کو مدنظر رکھنا چاہیے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران کے مختلف شہروں اور علاقوں میں عوام کی بڑی تعداد ملک کے نظام اور ریاستی اداروں کی حمایت میں سرگرم ہے، جس سے عوامی وابستگی اور قومی یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔
ایرانی سفارت خانے نے اپنے پیغام میں زور دیا کہ ایران کے داخلی حالات اور عوامی موقف کا درست ادراک ضروری ہے اور اس حوالے سے غلط فہمیوں سے گریز کیا جانا چاہیے۔
یہ ردعمل ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران اور لبنان کے بعض سیاسی حلقوں کے درمیان حالیہ بیانات پر سفارتی بحث جاری ہے۔
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