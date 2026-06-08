امریکا کی سب سے بڑی مسلم تنظیم کی اسرائیلی جرائم کی مذمت، 7 ماہ کے فلسطینی شیر خوار کی شہادت پر شدید ردعمل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکا کی سب سے بڑی مسلم شہری حقوق تنظیم نے اسرائیلی فوج کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں کم از کم 7 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں ایک 7 ماہ کا شیر خوار بچہ بھی شامل ہے۔
ترک خبر رساں ایجنسی انادولو کے مطابق، Council on American-Islamic Relations (CAIR) نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 7 ماہ کے شیر خوار بچے کا قتل ایک ہولناک جرم ہے، جو ہر صاحبِ ضمیر انسان کے دل کو جھنجھوڑ دینا چاہیے۔
تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسی فوج، جو بارہا بچوں، طبی عملے، صحافیوں اور عام شہریوں کو امریکی ٹیکس دہندگان کے فراہم کردہ ہتھیاروں کے ذریعے نشانہ بناتی رہی ہو، اسے مزید استثنا یا بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہونی چاہیے۔
بیان میں امریکا کی حکومت اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان جرائم میں معاونت سے دستبردار ہوں اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ، قبضے کے خاتمے اور بین الاقوامی قوانین کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات کریں۔
رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوجیوں نے آج جنوبی مغربی کنارے میں ایک فلسطینی خاندان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں خاندان کے تین افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں ایک شیر خوار بچہ بھی شامل تھا، جو شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔
آپ کا تبصرہ