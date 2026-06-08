لبنانی وزیر اعظم: اسرائیل نے جنگ بندی کی 3500 سے زائد بار خلاف ورزی کی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے پیر کے روز کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود تین ہزار پانچ سو سے زیادہ مرتبہ لبنان کو نشانہ بنایا ہے۔
انہوں نے ایسے وقت میں یہ بیان دیا ہے جب لبنانی حکومت اب بھی کشیدگی کے خاتمے اور سرحدی تنازعات کے حل کے لیے سفارتی اور سیاسی راستوں پر زور دے رہی ہے۔
یاد رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ 17 اپریل کی نصف شب کے بعد نافذ ہونا تھا، تاہم اس معاہدے کی متعدد بار خلاف ورزی کی گئی۔
اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز اپنی تازہ جارحانہ کارروائی میں بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے الضاحیہ کو نشانہ بنایا، جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دی جا رہی ہے۔
یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور مختلف فریق جنگ بندی کے معاہدوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔
نواف سلام کے بیان کے مطابق، جنگ بندی کے باوجود جاری حملے لبنان کے لیے ایک سنگین چیلنج بنے ہوئے ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی۔
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